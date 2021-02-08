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Kütahya’da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

08.02.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kütahya’da polisin durdurduğu araçta ve araçtaki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya’da polisin durdurduğu araçta ve araçtaki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan Y.S. ve Y.S. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 24.41 gram metamfetamin ve 5.34 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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