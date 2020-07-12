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Kütahya’da Ayasofya için şükür duası

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.07.2020 18:20 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla şükür duası programı düzenledi.Karagöz Camii önünde düzenlenen programa AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse de katıldı.AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Danıştay’ın Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vakur duruşu sayesinde Ayasofya Camii’nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu söyledi.Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun bir şekilde yeniden cami olarak ibadete açılacak olmasının müjdesini almanın sevincini yaşadıklarını belirten Ceyhun, "Ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz" dedi.Şükür duası Ali Paşa Camii İmam Hatibi Şükrü Uymaz tarafından yapıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla şükür duası programı düzenledi.
Karagöz Camii önünde düzenlenen programa AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse de katıldı.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Danıştay’ın Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vakur duruşu sayesinde Ayasofya Camii’nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu söyledi.
Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun bir şekilde yeniden cami olarak ibadete açılacak olmasının müjdesini almanın sevincini yaşadıklarını belirten Ceyhun, "Ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz" dedi.
Şükür duası Ali Paşa Camii İmam Hatibi Şükrü Uymaz tarafından yapıldı. Daha sonra halka lokma ikram edildi.
Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmesi için oluşturulan pano ilgi gördü.

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