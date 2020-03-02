YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da ’Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu

Kütahya’da ’Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.03.2020 08:48 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de rejim güçlerine yönelik düzenlediği ’Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Kütahya’daki tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerine düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için sabah namazından önce il genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de rejim güçlerine yönelik düzenlediği ’Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Kütahya’daki tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerine düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için sabah namazından önce il genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sosyal medya hesabından, İdlib’e düzenlenen ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi’nin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazında camilerde bir araya geldi.
Ulu Camii’nde İdlib’teki Mehmetçik için vatandaşlar ellerini semaya kaldırdı, Kütahya İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar tarafından dualar edildi. Hazırlar, hareket boyunca tüm camilerde Fetih Süresi okunmaya devam edileceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
13:17
İkindi
16:27
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.