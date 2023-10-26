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Kütahya’da bedensel engelli uyuşturucu satıcısı tutuklandı

26.10.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bedensel engelli şahıs tutuklandı.

Kütahya’da bedensel engelli uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli E.A. isimli şahıs Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcu otobüsünden indiği esnada durduruldu. Şahsın yapılan kontrollerinde, 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs ele geçirilen maddenin H.G. ve H.T. isimli şahıslara ait olduğunu beyan etmesi üzerine her iki şahıs da yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, E.A. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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