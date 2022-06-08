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Kütahya'da belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı

08.06.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kütahya'da tırmandığı belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince alındı.

Atatürk Bulvarı'ndaki Kütahya Belediyesi hizmet binasının 3'üncü katının dış bölümündeki kaplamanın arasında bir kedinin mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle hayvanın bulunduğu yere ulaşarak kediyi sıkıştığı yerden aldı.

Kedi, doğal ortamına bırakıldı.

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