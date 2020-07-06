Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta Emrah Ş. ile Harun Uslu (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Uslu, göğsünden bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Harun Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Emrah Ç, polis tarafından gözaltına alındı