Kütahya’da bir araçta 6 bin 720 adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak 6 bin 720 adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi Bahçelievler Mahallesi Mersinli Ahmet Caddesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan sürücülüğünü C.S. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, 6 bin 720 adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş Makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

