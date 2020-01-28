YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

Yaklaşık 6 ay önce öldüğü tahmin edilen kişiye ait cesedin üzerinden aranan hükümlüye ait kimlik bulundu

Kütahya’da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, büyük bir kısmı çürümüş ve hayvanlar tarafından tahrip edildiği belirlenen erkek cesediyle karşılaştı.

Yaklaşık 6 ay önce ölümü gerçekleştiği değerlendirilen kişiye ait cesedin üzerinden, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Mehmet Ey'e (68) ait kimlik bulundu.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkek cesedi Kütahya Şüpheli Ölüm

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:18
İkindi
15:57
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Erhan Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.