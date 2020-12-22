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Kütahya’da bir grup esnaf "Askıda ekmek" uygulaması başlattı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.12.2020 11:57 | Son Güncelleme

Kütahya’da bir grup esnaf, "Askıda ekmek" uygulaması başlattı.Kent Merkezi Kıbrıs Caddesi üzerinde Murat Doğan isimli esnafın girişimleri sonucu "Askıda ekmek" uygulaması başlatıldı.Doğan, yaptığı açıklamada, Koronavirüs süreci dolayısıyla bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.Uygulama kapsamında askıda poşette ekmekler olacağını anlatan Doğan, "Çarşıya çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine ekmeklerini de götüreceğiz.

Kütahya’da bir grup esnaf "Askıda ekmek" uygulaması başlattı

Kütahya’da bir grup esnaf, "Askıda ekmek" uygulaması başlattı.
Kent Merkezi Kıbrıs Caddesi üzerinde Murat Doğan isimli esnafın girişimleri sonucu "Askıda ekmek" uygulaması başlatıldı.
Doğan, yaptığı açıklamada, Koronavirüs süreci dolayısıyla bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.
Uygulama kapsamında askıda poşette ekmekler olacağını anlatan Doğan, "Çarşıya çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine ekmeklerini de götüreceğiz. Osmanlı döneminde de ekmek ihtiyacı olan insanların ihtiyacının karşılanması amacıyla fırınlarda ’askıda ekmek’ geleneği ’sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek’ düşüncesiyle uygulanırmış. Vatandaşlarımız da bu uygulamaya 1 ekmek alıp 2 ekmek parası ödeyerek katkı ve destek sağlayabilirler. Uygulamanın ilk gününde yoğun bir ilgiyle karşılaştık" diye konuştu.

Kütahya’da bir grup esnaf

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