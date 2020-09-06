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Kütahya’da bir köy daha karantina altına alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.09.2020 06:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Korona virüs (Covid19) nedeniyle Yolçatı köyü karantinaya alındı.Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyü 4 Ağustos itibarıyla karantina altına alındı.Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 14 gün sürecektir.

Kütahya’da bir köy daha karantina altına alındı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Korona virüs (Covid19) nedeniyle Yolçatı köyü karantinaya alındı.
Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyü 4 Ağustos itibarıyla karantina altına alındı.Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 14 gün sürecektir. Karantina altına alınan Yolçatı köyündeki vatandaşların ihtiyaçları, vefa sosyal destek ekiplerince karşılanacaltır’’ denildi.

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İkindi
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Akşam
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Büyük Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
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