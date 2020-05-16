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Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.05.2020 18:33 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Hasanlar köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, "Hisarcık'a bağlı Hasanlar köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs saat 15:00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, köy girişinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin giriş çıkışları kontrol altına aldığı görüldü.

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