Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Hasanlar köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, "Hisarcık'a bağlı Hasanlar köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs saat 15:00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Öte yandan, köy girişinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin giriş çıkışları kontrol altına aldığı görüldü.