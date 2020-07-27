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Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yeşilköy köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Domaniç Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, "Yeşilköy'ün tamamında 9 Ağustos'a kadar giriş ve çıkışların jandarma ekiplerince kontrol altına alınmasına, Aşağı Dereyolu 1-2, Kocakır Mevkisi, Sütlük Deresi mevkisi, Fıranlar Yeşilköy Yol Ayrımı (Yassı Dere mevki) yollarının kapatılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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