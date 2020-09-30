Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eseler köyünde Kovid-19 pozitif vakalarında artış görüldüğü bildirildi.

Bu nedenle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisini en üst seviyeye taşımak için 14 gün süreyle karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, köyde ikamet eden yaklaşık 200 kişinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı duyuruldu.

