YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyündeki karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için 29 Mart'ta Yeşildere köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "14 gün karantinanın ardından Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için köydeki karantina uygulaması İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı." ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
Anahtar Kelimeler:
Karantina Kütahya Simav

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:02

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.