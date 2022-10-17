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Kütahya'da bir öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti

17.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da bir öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti

Kütahya'da bir öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir öğretmen bulvarda yürürken bulduğu içinde 28 bin lira olan poşeti sahibine ulaştırdı.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Engin Gümüş, Ekrem Ödemiş Bulvarı'nda yürüdüğü esnada içi para dolu bir poşet buldu.

Bunun üzerine Gümüş, yakındaki polis merkezine giderek yüklü miktarda para bulduğunu bildirdi.

Yapılan araştırmada içinde 28 bin lira olan poşetin bir süre önce parasının kaybolduğu başvurusunda bulunan Alparslan Türker'e ait olduğu belirlendi.

Bulunan para, tutanak düzenlenerek sahibine teslim edildi.

Türker, bulvarda yürürken düşürdüğü parasını kendisine ulaştıran Gümüş'e teşekkür etti.

Engin Gümüş de bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kütahya'da bir öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti

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