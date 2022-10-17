Kütahya'da bir öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir öğretmen bulvarda yürürken bulduğu içinde 28 bin lira olan poşeti sahibine ulaştırdı.
Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Engin Gümüş, Ekrem Ödemiş Bulvarı'nda yürüdüğü esnada içi para dolu bir poşet buldu.
Bunun üzerine Gümüş, yakındaki polis merkezine giderek yüklü miktarda para bulduğunu bildirdi.
Yapılan araştırmada içinde 28 bin lira olan poşetin bir süre önce parasının kaybolduğu başvurusunda bulunan Alparslan Türker'e ait olduğu belirlendi.
Bulunan para, tutanak düzenlenerek sahibine teslim edildi.
Türker, bulvarda yürürken düşürdüğü parasını kendisine ulaştıran Gümüş'e teşekkür etti.
Engin Gümüş de bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz