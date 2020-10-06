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Kütahya’da bir şüpheli 30 gram uyuşturucuyla yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.10.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kütahya’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 gram metamfetamin ile yakalanan H.

Kütahya’da bir şüpheli 30 gram uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 gram metamfetamin ile yakalanan H. Ş. gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri H. Ş. isimli şahsın il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın kullandığı araç bilgileri tespit edildi. Bunun üzerine bahse konu araç il merkezi Tavşanlı yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H. Ş. Hakkında yasal işlem başlatıldı.

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