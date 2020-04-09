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Kütahya’da büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan ’Hayvansal Üretim İstatistikleri’ne göre,Kütahya’da 2019 yılı büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114 olarak gerçekleşti.TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2019 yılı itibariyle Kütahya’nın 198 bin 100 baş sığır ile en yüksek sığır sayısında Türkiye’de 32., Ege Bölgesinde 7.

Kütahya’da büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan ’Hayvansal Üretim İstatistikleri’ne göre,
Kütahya’da 2019 yılı büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114 olarak gerçekleşti.
TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2019 yılı itibariyle Kütahya’nın 198 bin 100 baş sığır ile en yüksek sığır sayısında Türkiye’de 32., Ege Bölgesinde 7. sırada; 4 bin 14 baş manda ile en yüksek manda sayısında Türkiye’de 15., Ege Bölgesinde 2. sırada yer almakta olduğunu belirtti.
Akyol,” Kütahya ilçelerine bakıldığında sığır sayısı en yüksek olan ilçe 38 bin 505 baş ile Simav olurken, sığır sayısı en düşük olan ilçe 2 bin 358 baş ile Dumlupınar ilçesidir. Manda sayısında ise Kütahya’da manda sayısı en yüksek ilçe Merkez 2 bin 12 baş olurken, manda sayısı en düşük olan ilçe Emet 3 baştır. Şaphane, Pazarlar ve Dumlupınar ilçelerinde manda varlığı bulunmamaktadır” dedi.

Kütahya’da büyükbaş hayvan sayısı 202 bin 114

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Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
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