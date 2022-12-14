YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da cami hırsızı tutuklandı

Kütahya’da cami hırsızı tutuklandı

14.12.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da 3 camide meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yunusemre Mahallesindeki Şelale Camiinde, Cumhuriyet Mahallesindeki Mekke Camiinde ve Dumlupınar Mahallesindeki Buhara Siteler Camiinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 37 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu tespit edilen olayın şüphelisi M.D. ( 35 ) isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye personeline ’Narko-rehber’ eğitimiBelediye personeline ’Narko-rehber’ eğitimi
Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüBalıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Orman köylülerinin zorlu defne yaprağı mesaisiOrman köylülerinin zorlu defne yaprağı mesaisi
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:35
Sabah
08:05
Öğle
13:00
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.