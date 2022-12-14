Kütahya’da cami hırsızı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yunusemre Mahallesindeki Şelale Camiinde, Cumhuriyet Mahallesindeki Mekke Camiinde ve Dumlupınar Mahallesindeki Buhara Siteler Camiinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 37 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu tespit edilen olayın şüphelisi M.D. ( 35 ) isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

