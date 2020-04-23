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Kütahya’da çelenk sunma töreni

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.
Törende Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit çelenk sundu.
Covid-19 salgını sebebiyle katılımın sınırlı olduğu törende sosyal mesafe kuralına uyulurken katılımcılar törene maskeyle katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evde yaşayacak vatandaşları ve çocukları ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubu Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler dağıttı.

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İmsak
04:33
Sabah
06:05
Öğle
13:03
İkindi
16:49
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksa Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
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