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Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

18.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişiden 22'si cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, adam öldürme, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama ve şantaj gibi suçlardan aranan, cezaevinden firar eden ve haklarında 1 yıl ila 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 14'ü serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 22 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

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