Kütahya’da ceviz üretimi 4 bin 425 ton olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) tarafından yayımlanan 2018 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri verilerine göre; Kütahya’da ceviz üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 4 bin 425 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’nın bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 2,1’ini karşıladığını belirtti.

Akyol,” Kütahya, bu değerle en fazla ceviz üretimi yapan 18. Ege Bölgesinde 5. il konumundadır. 2018 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla ceviz üretimine sahip il 8 bin 537 tonluk üretimle Denizli olurken, en az ceviz üretime sahip olan il ise 3 bin 640 tonla Uşak’tır ” dedi.



