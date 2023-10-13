YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da çocuk parkına giren ayı görüntülendi

Kütahya'da çocuk parkına giren ayı görüntülendi

13.10.2023 10:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tel örgüyü aşarak çocuk parkına giren ayıyı, güvenlik kamerası kaydetti.

Ormanlık alandan ilçe merkezine inen ayı, akşam saatlerinde Hasantepe Mahallesi'ndeki çocuk parkının etrafındaki telleri aşarak içeri girdi.

Koşturmaya başlayan ayıyı gören gençler, paniğe kapılarak parktan hızla uzaklaştı.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından ayının insanlara zarar verme ihtimaline karşı polis ekipleri çalışma yaptı.

Ertürk, gazetecilere, kamera kayıtlarında ayının parka girdikten sonra ilçe merkezine doğru kaçtığını tespit ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine durumu emniyet güçlerine bildirdiklerini dile getiren Ertürk, "Polis ekipleri ise gece boyunca devriye attı ama ayıyı bulamadı. Muhtemelen tekrar ormanlık alana döndü. Özellikle gece saatlerinde ıssız yerlerde kimsenin bulunmamasını rica ediyoruz." dedi.

Parktaki gençlerden Samet Koyun da arkadaşları ile oturdukları sırada ayının geldiğini görünce korkup kaçtıklarını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik’in bitmeyen çilesi olan trafik sorununa helikopterli incelemelerBilecik’in bitmeyen çilesi olan trafik sorununa helikopterli incelemeler
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandıŞanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Kazada yaralanan şahıs hayatını kaybettiKazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Domaniç ayı çocuk parkı

Kütahya Namaz Vakitleri 13 Ekim Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:00
Öğle
12:52
İkindi
16:00
Akşam
18:33
Yatsı
19:50

Kütahya Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Cuma

Şulenur eczanesi
Emet
Tanrikulu eczanesi
Cavdarhisar
Kale eczanesi
Merkez
İrem eczanesi
Merkez
Domaniç eczanesi
Domanic
Hayat eczanesi
Gediz
Tavşanli eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.