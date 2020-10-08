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Kütahya’da Covid-19 tedbirleri masaya yatırıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.10.2020 20:36 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınında Kütahya’daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Vali Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.Toplantıya, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.Kütahya’daki son durumun değerlendirildiği toplantıda, İl, İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, denetimler, hastanelerdeki son durum, yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınan ve alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü.

Kütahya’da Covid-19 tedbirleri masaya yatırıldı

Covid-19 salgınında Kütahya’daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Vali Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.
Kütahya’daki son durumun değerlendirildiği toplantıda, İl, İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, denetimler, hastanelerdeki son durum, yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınan ve alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü.

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Merkez
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Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
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