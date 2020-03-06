Kütahya’da daha kaliteli orman için tatbikat

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Sabuncupınar İşletme Şefliği 656 No’lu bölmede ve Türkmen Orman Deposu’nda üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatlarının sonuncusu; Kütahya ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlükleri personelinin katılımı ile yapıldı.

Tatbikatta, damga yapımı, ağaç kesme-devirme teknikleri, standardizasyon kuralları, iş ve işçi güvenliği, boylama ve mesaha, harf çekici kullanımı, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ile üretim dosyasında bulunması gereken evrakların neler olduğu konularında bilgiler verildi. Daha sonra katılımcılara verilen teorik bilgilerin arazide uygulaması yaptırıldı.

Üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatına Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarı, İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcıları, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi, Kütahya ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Şefleri, Orman Muhafaza Memurları, Kooperatif Başkanları ve üretimde görevli işçiler katıldı.

