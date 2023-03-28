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Kütahya’da "Dar bölge" asayiş uygulaması

28.03.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğünce 4 farklı bölgede gerçekleştirilen, "Dar bölge" asayiş uygulamasında 643 şahıs ve 278 aracın GBT sorgusu ve kontrolü gerçekleştirildi.

Kütahya’da "Dar bölge" asayiş uygulaması

Edinilen bilgiye göre, Ziraat Mahallesi Ray Sokak Üzeri, Hisar Kalesi, Hasan Polatkan Caddesi Saat Kulesi Kavşağı ve Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Alan" uygulamasında, 643 şahıs ve 278 aracın GBT sorgusu ve kontrolü, 3 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kesici alet ele geçirildi. 7 şahsa idari işlem tesis edildi. 1 araca dur ikazına uymamaktan, 3 araca KTK çerçevesinde cezai işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. 36 ticari araç kontrol edildi. Yapılan uygulama çerçevesinde başkaca bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

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