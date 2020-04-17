Kütahya'da din görevlileri Vefa Destek gruplarında gönüllü olarak görev alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kütahya merkez ve ilçelerinde hizmet yürüten din görevlileri, camilerdeki görevlerinin yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde de görev alıyor.

Kütahya Valisi Ömer Toraman Başkanlığında oluşturulan Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarına il merkezi ve ilçelerdeki din görevlileri de gönüllü olarak destek veriyor.

Çalışmalara katılan din görevlileri, gelen talepler doğrultusunda bir taraftan vatandaşların pazar ve market alışverişleri, ilaç teminleri, faturalarının yatırılmasına kadar bütün işlerinde yardımcı olurken, diğer yandan ise sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşları arayıp onların hal ve hatırlarını soruyor.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şube Başkanı Hüseyin Hazırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Yapılan çalışmaların ve yürütülen mücadelenin, tarihe not düşülecek türden olduğunu, Diyanet teşkilatının da bu mücadelede yoğun gayret gösterdiğini belirten Hazırlar, şunları kaydetti: