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Kütahya'da din görevlileri Vefa Destek gruplarında gönüllü olarak görev alıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kütahya'da din görevlileri Vefa Destek gruplarında gönüllü olarak görev alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kütahya merkez ve ilçelerinde hizmet yürüten din görevlileri, camilerdeki görevlerinin yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde de görev alıyor.

Kütahya Valisi Ömer Toraman Başkanlığında oluşturulan Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarına il merkezi ve ilçelerdeki din görevlileri de gönüllü olarak destek veriyor.

Çalışmalara katılan din görevlileri, gelen talepler doğrultusunda bir taraftan vatandaşların pazar ve market alışverişleri, ilaç teminleri, faturalarının yatırılmasına kadar bütün işlerinde yardımcı olurken, diğer yandan ise sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşları arayıp onların hal ve hatırlarını soruyor.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şube Başkanı Hüseyin Hazırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Yapılan çalışmaların ve yürütülen mücadelenin, tarihe not düşülecek türden olduğunu, Diyanet teşkilatının da bu mücadelede yoğun gayret gösterdiğini belirten Hazırlar, şunları kaydetti:

"Bugün din görevlilerimiz memleketin dört bir köşesinde olduğu gibi Kütahya'mızda da hem camide görevlerinin başında bulunmaya devam ediyorlar bir yandan da sahada muhtaçların, büyüklerimizin ellerinden tutmaya gayret ediyorlar. İlimiz merkezi başta olmak üzere ilçelerimizin tamamında din görevlilerimiz gönüllü ve aktif olarak Vefa Destek gruplarında görev alıyorlar.

Öncelikle 65 yaş üstü büyüklerimizin halini hatırını soruyorlar, onların taleplerini dinliyorlar. Bazen sağlıkla alakalı ilaçlarını tedarik etmede, pazar ve market alışverişlerini görmede, faturalarını yatırmada onlara yardımcı oluyorlar. Bazen de kamu bankalarına ait maaş ödemelerini din görevlilerimiz vasıtasıyla büyüklerimize ulaştırıyoruz. Bütün bu çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlarla eş güdüm içerisinde yürütüyoruz."

Hazırlar, Kovid-19 sürecinde, il genelinde 6 bin 388 kişiye ulaştıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
"Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışma din görevlileri Kütahya

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