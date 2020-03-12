Kütahya’da doğa koruma ve milli parklara 10.8 milyon TL yatırım

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün, 2019 yılı yatırımları ve 2020 yılı projeleri Kütahya Valisi Ömer Toraman’ın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında görüşüldü.

Toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Kütahya Şube Müdürü İsmail Lafçıoğlu ile DKMP personeli katıldı.

Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve doğal ile ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Kütahya’da 1 adet tabiat anıtı, 3 adet tabiat parkı, 4 adet yaban hayatını geliştirme sahasının koruma statüsünde bulunduğu aktarılan toplantıda 46 bin 640,58 hektar alanda koruma faaliyeti yürütüldüğü kaydedildi.

Tabii hayatın desteklenmesi kapsamında yaban hayatının devamı için 2020 yılında tabiata 23 bin 860 kg. yem bırakıldığı, doğada zarar gören ve tedavisi süren 19 yaban hayvanının ikisinin tedavisinin tamamlanarak doğaya salındığı belirtildi.

2015 yılında başlatılan Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesinin 2017 yılında tamamlandığı ifade edilen toplantıda projede flora için bin 859 tür tespit edildiği ve 79 yeni türün kayıt altına alındığı bildirildi.

2018 yılında başlayan türleri izleme çalışmasının Dumlupınar Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında Şubat ayı itibarıyla DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü birlikte yapılacağı açıklandı.

Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla 2018 yılında Kütahya il genelinde 56 okulda 11 bin 850; 2019 yılında 20 okulda 5 bin 600 öğrenciye tabiat ve biyolojik çeşitlilik eğitimi verildiği, 2020 yılı eğitim çalışmalarının sürdüğü dile getirildi.