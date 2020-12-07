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Kütahya’da DÖGEP ve YÖGEP toplantıları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.12.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Kasım ayı toplantıları il merkezindeki İmam Hatip ortaokulları ve İmam Hatip liselerinde gerçekleştirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip liseleri yöneticilerine yönelik "Yönetici Gelişim Programı" (YÖGEP) Kasım ayı toplantısı Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Zoom üzerinden yapıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Kasım ayı toplantıları il merkezindeki İmam Hatip ortaokulları ve İmam Hatip liselerinde gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip liseleri yöneticilerine yönelik "Yönetici Gelişim Programı" (YÖGEP) Kasım ayı toplantısı Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Zoom üzerinden yapıldı. Toplantıda, AB, Ulusal Ajans, TÜBİTAK, Belediyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversiteler, okullar ile kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası proje fırsatları, mevcut projelerin incelenmesi ve yeni projelerin müzakeresi konuları ele alındı. Toplantıya Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar da katıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) ilkokul, ortaokul ve lise gruplarına ayrılarak her gruptan belirlenen bir okul koordinatörlüğünde yapıldı. İlkokul grubuna Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul grubuna Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve lise grubuna Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatör okul olarak seçildi. Zoom üzerinden yapılan DÖGEP Kasım ayı toplantılarında, yıllarca öğrenci yetiştirmiş veya yetiştirmekte olup hayatını eğitime adamış eğitimcilerle buluşma konusu ele alındı.

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