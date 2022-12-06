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Kütahya’da durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

06.12.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada, 883,13 gram metamfetamin, 22,96 gram skunk maddesi ve 112 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya’da durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği belirlenen araç il girişinde durduruldu.

Araçta ve içerisinde bulunan S.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 883,13 gram metamfetamin, 22,96 gram skunk maddesi, 112 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu’ndan işlem yapılan şahıs adli makamlara çıkartıldı. S.B. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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