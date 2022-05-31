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Kütahya'da durdurulan kamyonda 92 düzensiz göçmen yakalandı

31.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da durdurulan kamyonda 92 düzensiz göçmen yakalandı

Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, 92 düzensiz göçmen yakalandı.

M.K'nın kullandığı kamyon, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında şüphe üzerine ekiplerce durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada, düzensiz göçmen olduğu belirlenen 92 yabancı uyruklu kişi bulundu.

Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyon sürücüsü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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