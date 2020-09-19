Kütahya’da Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu toplantıları

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il merkezinde bulunan resmi ve özel eğitim kurumu müdürleriyle, Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Şube Müdürleri Rıdvan Acar, Mustafa Ağca Okur, Hüseyin Hakan Durum ve İrfan Kanık’ın katılımıyla il merkezinde bulunan resmi ve özel eğitim kurumu müdürleriyle, Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu toplantıları yapıldı. 1. Bölge Müdürler Kurulu toplantısına ilkokul ve anaokulu müdürleri, 2. Bölge Müdürler Kurulu toplantısına ortaokul müdürleri, 3. Bölge Müdürler Kurulu toplantısına ise lise müdürleri katıldı. Toplantılarda yüz yüze eğitim öncesi yapılan hazırlıklar, uzaktan eğitim ve salgınla ilgili tedbirler görüşüldü.

