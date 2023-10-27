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Kütahya'da eğlence yerindeki darp ve silahla tehdit olayının 8 şüphelisi yakalandı

27.10.2023 15:47 | Son Güncelleme:
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Operasyonda, şüphelilerden birinin evinde kavanozlarla toprağa gömülmüş 1 kilo 100 gram esrar bulundu.

Kütahya'da bir kişiyi darbettikleri ve silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Vefa Mahallesi'ndeki içkili eğlence yerinde Yasin S'nin silahlı bir grup tarafından darbedilmesi ve tehdit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda 5 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve bahçeye kavanozlar içinde toprağa gömülmüş 1 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Darp ve silahlı tehdit olayına karıştıkları iddia edilen bar çalışanları M.G. (49), M.P. (51), B.T. (25), A.O.A. (24), R.A. (51), S.A. (42), E.Ö. (60) ve S.A. (27) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kütahya uyuşturucu operasyon

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