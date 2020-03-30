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Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.03.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kütahya’da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bir itfaiye eri çalışmalar sırasında elektrik akımını kapılarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Gürz Sokak’ta bulunan evde yangın çıktı.Dumanları fark eden evdeki aile, panikle dışarı çıktı.

Kütahya’da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bir itfaiye eri çalışmalar sırasında elektrik akımını kapılarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Gürz Sokak’ta bulunan evde yangın çıktı.Dumanları fark eden evdeki aile, panikle dışarı çıktı. Ailenin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu arada, İbrahim Atasoy isimli itfaiye eri elektrik akımına kapılarak yaralandı. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Atasoy’un sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınırken, evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ailenin fertleri sinir krizleri geçirirken, ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Atasoy’un sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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