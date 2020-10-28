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Kütahya'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.10.2020 18:07 | Son Güncelleme

Kütahya'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir kişinin evlenme vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

H.A. (79), aracı vasıtası ile telefonla görüştüğü ve kendisini bir kadınla evlendirmesi konusunda anlaştığı kişilere 17 bin lira değerinde bilezik, yaklaşık 1000 liralık giyim eşyası, 200 avro ve 600 lira verdi.

Bu kişilerin, kendisine sahte olduğunu sonradan anladığı bir bilezik bırakarak ilçeden ayrılmasıyla dolandırıldığını anlayan H.A, polise şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde gözaltına alınan 3 zanlı, söz konusu ziynet ve giyim eşyalarıyla Simav'a getirildi.

A.B. (54) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Ü.K. (43) ile diğer şüpheli S.A. (49), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Merkez
Kama Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
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