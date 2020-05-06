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Kütahya’da fidanlar evlere teslim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle fidanlar vatandaşlara evlerinde teslim edildi.Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Şefliği Korona virüs tedbirleri kapsamında Kumarı Mahallesinde adreslere tek tek giderek 500 adet kestane, 250 adet badem ve 250 adet ceviz olmak üzere toplam 1.000 adet fidanı vatandaşlara evlerinde teslim etti.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle fidanlar vatandaşlara evlerinde teslim edildi.
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Şefliği Korona virüs tedbirleri kapsamında Kumarı Mahallesinde adreslere tek tek giderek 500 adet kestane, 250 adet badem ve 250 adet ceviz olmak üzere toplam 1.000 adet fidanı vatandaşlara evlerinde teslim etti. Ayrıca vatandaşlar Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Şefi Zeynep Aksu tarafından fidanları nasıl dikim yapacakları konusunda da bilgilendirildi.
Yeşili seven, ormanları koruyan, yarınların daha temiz ve güzel bir ortamda yaşamasına katkı sağlamak için gönüllü çalışan vatandaşların çoğalmasını isteyen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı fidan dağıtımı, Kumarı Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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