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Kütahya’da Gaziler Günü töreni

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü, Kütahya’da törenle kutlandı.Zafer Meydanı’nda düzenlenen tören Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Vekili Salih Özden, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilişinin 99.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü, Kütahya’da törenle kutlandı.
Zafer Meydanı’nda düzenlenen tören Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Vekili Salih Özden, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilişinin 99. yılı sebebiyle düzenlenen törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmadığını, bu sebeple tarihi boyunca çok sayıda şehit ve gazi verdiğini söyledi.
Başoğul, “Vatanın bağımsızlığı için hain düşmanlara karşı mücadele ederek canlarını veren asker, sivil tüm şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan gazilerimizin ruhları şad olsun. Yaşayan kahraman gazilerimiz bu vatanın temsilcileri olarak yapmış olduğunuz kutsal görevi layıkıyla yerine getirdiniz. Sizlere selam ve sevgilerimi gönderiyorum" diye konuştu.
Covid-19 tedbirleri gözetilerek yapılan törene; Kütahya Valisi Ali Çelik, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Vekili Salih Özden, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, STK Temsilcileri, gaziler ve askeri erkân katıldı.

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Merkez
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Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
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