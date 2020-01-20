Kütahya’da ’Hayvansız Sirk’ etkinliği

Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi’nin (UMER) katkılarıyla, ’Uluslararası Dodo Afrika Hayvansız Sirk’ etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin ve çocukların zararlı maddelerden uzak durması ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Merkezinin (UMER) katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Dodo Afrika Hayvansız Sirki’nin seanslarına çok sayıda vatandaş katıldı.

"Oyuncağını ve eşyanı arkadaşınla paylaşmaya ne dersin?"sloganıyla; Hayvansız Sirk etkinliğinde gönüllülük esası ile oyuncağını veya eşyasını yanında getiren miniklerin hediyeleri, Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eşya Bankacılığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



