YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da iç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı

Kütahya’da iç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı

İHA İHA
20.02.2024 07:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan ve sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirilen kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı.

Kütahya’da iç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine çevreyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsündeki D. G (22) isimli bayanın el çantası içerisinde bulunan iç çamaşırı (sütyeninin) içine dikilmiş vaziyette 2 parça toplamda 196,98 gram bonzai hammaddesi ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan D. G ve birlikte seyahat ettiği erkek arkadaşı Y.S (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklamaKayseri’de 1 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklama
Esenyurt’ta otomobil alev topuna döndüEsenyurt’ta otomobil alev topuna döndü
Çine’de çaldılar, İncirliova polisine yakalandılarÇine’de çaldılar, İncirliova polisine yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Şubat Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
13:19
İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:06

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Salı

Tanrikulu eczanesi
Cavdarhisar
Merkez eczanesi
Altintas
Domaniç eczanesi
Domanic
Derman eczanesi
Simav
Şifa eczanesi
Hisarcik
Lokman eczanesi
Emet
Gönül eczanesi
Gediz
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.