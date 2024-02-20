Kütahya’da iç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine çevreyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsündeki D. G (22) isimli bayanın el çantası içerisinde bulunan iç çamaşırı (sütyeninin) içine dikilmiş vaziyette 2 parça toplamda 196,98 gram bonzai hammaddesi ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan D. G ve birlikte seyahat ettiği erkek arkadaşı Y.S (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.