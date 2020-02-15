YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da ilk yerli ilaç hakkında bilgi verildi

Kütahya’da ilk yerli ilaç hakkında bilgi verildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ) “Türkiye’nin İlk Yerli İlacı” konulu konferans gerçekleşti.

Kütahya’da ilk yerli ilaç hakkında bilgi verildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ) “Türkiye’nin İlk Yerli İlacı” konulu konferans gerçekleşti. Konferansta, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu yerli ilaç hakkında bilgi verdi.
KSBÜ- KSBÜ Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu (SİHAT) tarafından Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen “Türkiye’nin İlk Yerli İlacı” isimli konferansta, ilacın klinik çalışmalarında araştırmacı olarak yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu yerli ilaç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Dr. Haznedaroğlu, ilk yerli ilaç olarak tarihe geçen ve içeriği bitkisel olan “Ankaferd Bloodstopper” hakkında, 300’e yakın bilim insanının emek verdiğini belirterek, “Kanamayı çok kısa bir zamanda durduruyor. Vücut dışı yaralanmalar, travmatik kesikler, diş operasyonları, spontan ya da cerrahi girişimler sonrası oluşan minör ve majör kanamaların durdurulmasında kullanılan tıbbi bir ürün. Sağlık Bakanlığından, ilaç alanında ruhsatlı ilk Türkiye ürünüdür. Ülke olarak yerli ilaç üretmemiz bizleri mutlu etti. İnanmak gerekiyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin değerli öğrencilerini ileride çok iyi yerlere gelip, ülke için başarılı çalışmalar elde edeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Kütahya’da ilk yerli ilaç hakkında bilgi verildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için, pet şişeler kumbaraya

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için, pet şişeler kumbaraya

Barakasında kendini vurdu

Barakasında kendini vurdu

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:46
Öğle
13:19
İkindi
16:14
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.