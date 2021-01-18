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Kütahya’da işbaşı eğitime katılan 2 bin 752 kişi istihdam edildi

18.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da işbaşı eğitime katılan 2 bin 752 kişi istihdam edildi

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile bir kağıt fabrikası arasında 100 kişilik “İşbaşı Eğitim Protokolü” imzalandı.Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programın imza töreni İŞ-KUR İl Müdürlüğünde yapıldı.Paketleme işçisi ve dipli körüklü kağıt torba makinesi operatörü mesleklerinde düzenlenecek eğitim programıyla Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin istihdama katkı sağlayacağını belirten Vali Ali Çelik, “Üreten ve istihdam sağlayan firmaların her zaman yanındayız” dedi.“Salgına rağmen üretim devam ediyor”Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı salgın sürecinde üretimden ve yatırımdan vazgeçmeyen firmaların varlığından mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, istihdama ve üretime katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür etti.İşbaşı eğitim programlarının başarıyla uygulandığına dikkat çeken Vali Çelik, 2020 yılında Kütahya’da 3 bin 250 işbaşı eğitim programı düzenlendiğini, eğitime katılan 2 bin 752 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile bir kağıt fabrikası arasında 100 kişilik “İşbaşı Eğitim Protokolü” imzalandı.
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programın imza töreni İŞ-KUR İl Müdürlüğünde yapıldı.
Paketleme işçisi ve dipli körüklü kağıt torba makinesi operatörü mesleklerinde düzenlenecek eğitim programıyla Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin istihdama katkı sağlayacağını belirten Vali Ali Çelik, “Üreten ve istihdam sağlayan firmaların her zaman yanındayız” dedi.

“Salgına rağmen üretim devam ediyor”
Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı salgın sürecinde üretimden ve yatırımdan vazgeçmeyen firmaların varlığından mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, istihdama ve üretime katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür etti.
İşbaşı eğitim programlarının başarıyla uygulandığına dikkat çeken Vali Çelik, 2020 yılında Kütahya’da 3 bin 250 işbaşı eğitim programı düzenlendiğini, eğitime katılan 2 bin 752 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

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