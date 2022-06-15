YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kütahya'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

Kütahya'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

15.06.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

Kütahya'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez, Simav ve Domaniç ilçelerinde bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 30 Haziran'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 150 bin, 250 bin ve 350 bin lira olan sahaların ihaleleri, saat 14.00, 14.02 ve 14.04'te Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
GÜNCELLEME - Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldüGÜNCELLEME - Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:26
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.