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Kütahya’da kablo hırsızı şüphelisi tutuklandı

16.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da kablo hırsızı şüphelisi tutuklandı

Kütahya’da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez ilçe Alayunt Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 6 direk arası yaklaşık 175 metre uzunluğunda, 9 bin TL değerindeki iletişim hattı kablosunun kesilerek yine aynı bölgede köprü altında yakıldığını tespit etti.Ekipler tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde çaldığı kabloları geri almaya gelen ve 36 suçtan sabıkası bulunan İ.Ç.

Kütahya’da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez ilçe Alayunt Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 6 direk arası yaklaşık 175 metre uzunluğunda, 9 bin TL değerindeki iletişim hattı kablosunun kesilerek yine aynı bölgede köprü altında yakıldığını tespit etti.
Ekipler tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde çaldığı kabloları geri almaya gelen ve 36 suçtan sabıkası bulunan İ.Ç. (33) isimli şüpheli suçüstü yakalandı.
İ. Ç jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kütahya E tipi kapalı cezaevine konuldu.

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