YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da kaçak ekilen 69 bin kök haşhaş imha edildi

Kütahya'da kaçak ekilen 69 bin kök haşhaş imha edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.05.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kütahya'da kaçak ekilen 69 bin kök haşhaş imha edildi

Kütahya'nın Altıntaş ve Emet ilçelerinde, tarlalarına kaçak haşhaş eken 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyü ile Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyündeki tarlalara kaçak haşhaş ektiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, her iki köyde yaklaşık 4 dönümlük tarlaya haşhaş ekildiğini belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde haşhaşın izinsiz ekildiğinin tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri nezaretinde tarladan sökülen 69 bin kök haşhaş imha edildi.

Tarla sahipleri A.D ile M.A.P. gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Kahta’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Kahta’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

Bayburt’ta korona virüsten bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti

Bayburt’ta korona virüsten bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:39
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:14
Yatsı
21:48

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.