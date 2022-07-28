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Kütahya'da kaçak elmas operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

28.07.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da kaçak elmas operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda, elmas olduğu değerlendirilen 21 taş obje ele geçirildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.P'nin kaçak elmas bulundurduğu ve bunları gramını 10 bin dolara satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, T.P'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, elmas olduğu değerlendirilen 389 gram ağırlığında 21 taş obje, dedektör ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.P. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kütahya jandarma operasyon

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