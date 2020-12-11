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Kütahya’da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.12.2020 21:17 | Son Güncelleme

Kütahya’da polis ekiplerince Kemer Hamamı civarında kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.Verilen bilgiye göre, Merkez Maruf Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi bulunan Kemer Hamamı civarında hırsızlık şüphelisi şahısların bulunduğuna dair elde edilen bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kütahya’da polis ekiplerince Kemer Hamamı civarında kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.
Verilen bilgiye göre, Merkez Maruf Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi bulunan Kemer Hamamı civarında hırsızlık şüphelisi şahısların bulunduğuna dair elde edilen bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde adı geçen A. B. A.,K. K. ve E. D. isimli şüpheliler Kemer Hamamı civarında izinsiz kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin yanlarında bulunan 1 kazma ve 1 kürek muhafaza altına alınırken, iki şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

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