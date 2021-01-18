YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da kaçak sigara operasyonu

Kütahya’da kaçak sigara operasyonu

18.01.2021 18:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kütahya’da kaçak sigara operasyonu

Kütahya’da polis ekiplerince bir iş yerinde ve araçta yapılan aramada 4 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu Merkez Servi Mahallesi’nde işletmeciliğini A.P.

Kütahya’da polis ekiplerince bir iş yerinde ve araçta yapılan aramada 4 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu Merkez Servi Mahallesi’nde işletmeciliğini A.P. isimli şahsın yaptığı bir iş yerinde ve şahsın kullanmış olduğu aracında yapılan aramada, 4 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 12 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Şüpheli A.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:15
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Pazarlar Belediyesi’nden karla mücadele seferberliği

Pazarlar Belediyesi’nden karla mücadele seferberliği

Müdür Keskin: “Sağlıklı ve dayanıklı ormanlar oluşturmak için çalışıyoruz”

Müdür Keskin: “Sağlıklı ve dayanıklı ormanlar oluşturmak için çalışıyoruz”

Gediz’de sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı

Gediz’de sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı

Kütahya’da işbaşı eğitime katılan 2 bin 752 kişi istihdam edildi

Kütahya’da işbaşı eğitime katılan 2 bin 752 kişi istihdam edildi

Rektör Uysal, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

Rektör Uysal, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

DPÜ KAMER Kariyer Merkezleri ile buluştu

DPÜ KAMER Kariyer Merkezleri ile buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.