Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde, kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ve Dumlupınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 231 adet tüfek fişeği, 200 adet tabanca mermisi, 105 adet kurusıkı mermisi ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

Operasyonda köy muhtarı A.G. ile F.Ş. isimli kişi gözaltına alındı.



