YURTHABER
  4. Kütahya’da kafeler 03.30’a kadar açık

Kütahya’da kafeler 03.30’a kadar açık

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya merkezinde faaliyet gösteren kafe, pastane, oyun salonları ve kahvehanelerin müzik yayını olmaması ve vatandaşları rahatsız etmemesi kaydı ile gece 03:30’a kadar hizmet vermesini encümen kararı ile müsaade etti.Belediye Meclisi toplantısında, Kütahya’daki kafeler kapanınca öğrencilerin farklı mekanlara gittiğini ifade eden MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, “Belki içinizde tasvip etmeyenleriniz olabilir, aykırı gelebilir ama şöyle biraz mantıklı düşünürseniz, biraz da sağını solunu düşünürseniz ne demek istediğimi anlayacağınızdan eminim.

Kütahya’da kafeler 03.30’a kadar açık

Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya merkezinde faaliyet gösteren kafe, pastane, oyun salonları ve kahvehanelerin müzik yayını olmaması ve vatandaşları rahatsız etmemesi kaydı ile gece 03:30’a kadar hizmet vermesini encümen kararı ile müsaade etti.
Belediye Meclisi toplantısında, Kütahya’daki kafeler kapanınca öğrencilerin farklı mekanlara gittiğini ifade eden MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, “Belki içinizde tasvip etmeyenleriniz olabilir, aykırı gelebilir ama şöyle biraz mantıklı düşünürseniz, biraz da sağını solunu düşünürseniz ne demek istediğimi anlayacağınızdan eminim. Haftada bir gün dahi olsa, yaklaşık 200’e yakın kafe var, bunların kapanış saatlerini biraz ileriye alalım. Kabul etseniz de etmeseniz de bu kafelerde alkol yok ama bu çocuklar kafeler kapandıktan sonra belli yerlere gidiyorlar. Madem bunlar ders çalışmıyorlar, biz bunları Kütüphaneye de gönderemiyoruz, hafta da bir gün dahi olsa, bu öğrencinin gittiği kafelerdeki saati biraz ileriye alalım. Yeni nesil bizim gibi değil, gerçeği kabul etmek lazım, ona göre de planlamamızı yapmamız lazım" diye konuşmuştu.
5 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen Kütahya Belediyesi 1. Dönem 4. Olağan Meclis Toplantısı’na katılan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "İlimizde yaklaşık 200’e yakın kafe var, bunların kapanış saatlerini biraz ileriye alalım. Kabul etseniz de etmeseniz de bu kafelerde alkol yok ama bu çocuklar kafeler kapandıktan sonra belli yerlere gidiyorlar. Madem bunlar ders çalışmıyorlar, biz bunları Kütüphaneye de gönderemiyoruz, hafta da bir gün dahi olsa, bu öğrencinin gittiği kafelerdeki saati biraz ileriye alalım” diyerek kafelerin kapanış saatlerinin ileri alınmasını istemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Emet’te okullara robotik kodlama ve yabancı dil atölyeleri müjdesiEmet’te okullara robotik kodlama ve yabancı dil atölyeleri müjdesi
Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı’nda açılış törenine katıldıMilletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı’nda açılış törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:15
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.