Kütahya'da kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, 10 dosya kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir otomobili takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, aracın bagajındaki yedek lastiğinin yanına gizlenmiş 10 dosya kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

