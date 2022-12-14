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Kütahya'da kalbinde delik olan genç kadın kapalı yöntemle tedavi edildi

14.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da, gittiği hastanede kalbinde delik olduğu belirlenen genç kadına kapalı yöntemle müdahale edildi.

Aslı Şahin (22), nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk ve çarpıntı gibi şikayetlerle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'ne başvurdu.

Tetkiklerinde, kalbinde doğuştan delik olduğu tespit edilen Şahin'in, kapalı yöntemle tedavisine karar verildi.

Anjiyo ünitesinde Prof. Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu, Doç. Dr. Taner Şen, Doç. Dr. Rahmi Özdemir ve anjiyo ekibi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinden destek amaçlı gelen Prof. Dr. Nazmi Narin ve Dr. Kaan Yıldız'ın görev aldığı uygulama, yaklaşık 3 saat sürdü.

Serviste Şahin'i ziyaret eden Prof. Dr. Astarcıoğlu, gazetecilere, normalde kalpte 4 tip delik olabildiğini ve bunların 3'ünün cerrahi müdahale ile kapatılabildiğini, kendilerine başvuran hastada da ameliyatla kapatılması gereken bir kalp deliği tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın ameliyat istememesi üzerine farklı bir yolla kalp deliğini kapatabilmenin yollarını araştırdıklarını aktaran Astarcıoğlu, "Yaptığımız değerlendirme sonrasında tomografi sonucunda kalp deliğini cerrahi müdahale olmadan kapatabileceğimize karar verdik. Hastamızın kalp deliğini ameliyatsız olarak stentleme yöntemi ile başarılı bir şekilde kapattık." ifadelerini kullandı.

Astarcıoğlu, hastanın tedavi sonrasında hemen ayağa kalkabildiğini aktardı.

Doç. Dr. Rahmi Özdemir de Kütahya'da ekip olarak başarılı bir çalışma gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Aslı Şahin ise cerrahi müdahale olmadan sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlara ve ekibe teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
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